Месяц назад, 20 января 2025 года, Дональд Трамп вступил в должность президента Соединённых Штатов Америки. Обещанные политиком изменения должны были буквально развернуть страну на 180 градусов от текущего политического курса Вашингтона. Среди предвыборных обещаний Трампа значилось ужесточение миграционной политики, отказ от санкций и выравнивание торгового баланса, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе, а также сокращение расточительных расходов, часть из которых направлялась на поддержание либеральной повестки.

В этой статье разберём итоги первого месяца президентского срока Дональда Трампа, затронув следующие наиболее значимые аспекты его политики:

Миграционная политика

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С первого дня своего президентства Трамп принял ряд важных кадровых решений и начал «закрывать» южную границу от нелегальных мигрантов, на пути которых теперь стояли не только американские военные, но и 10 тысяч солдат из Мексики, отправленных президентом Клаудией Шейнбаум, чтобы избежать 25-процентных пошлин на мексиканский импорт в США. За счёт усиления американо-мексиканской границы удалось снизить количество мигрантов, проникающих на территорию штатов, на 90% (по данным The New York Post). Предполагается, что если тенденция сохранится, то февраль 2025 года войдёт в историю как месяц с наименьшим числом нелегальных мигрантов на южной границе за последние 60 лет.

Американские власти признали мексиканские картели террористическими организациями, поскольку они способствуют нелегальной миграции в США. Это решение имеет важное значение: если картели перейдут установленную Вашингтоном черту, американские власти могут, например, отдать приказ о нанесении ракетного удара по объектам группировок.

В самих США продолжают отлавливать мигрантов, которые в своё время пересекли границу, подали заявку на убежище и оставались в стране до момента вынесения судом решения о депортации. Теперь все мексиканские граждане, подавшие заявление на убежище, будут ждать решения суда не в тёплом Лос-Анджелесе, а у себя на родине или в лагерях для содержания мигрантов.

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Правительство Трампа даже организовало миграционный лагерь на базе тюрьмы в Гуантанамо. Учитывая условия содержания заключённых на кубинском острове, туда помещают только тех мигрантов, которые совершили преступления во время своего незаконного пребывания в США.

Экономика и торговая политика

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп критиковал санкционную политику предыдущей администрации, заявляя, что она уменьшает влияние американского доллара на мировом рынке. В качестве альтернативы он предложил введение пошлин на импорт иностранных товаров, чтобы американские производители стали более конкурентоспособными, а зарубежные компании платили больше налогов в американский бюджет. Пошлины могут позволить Вашингтону уравнять торговый баланс.

Торговый баланс США по данным U.S. Census Bureau

С 1980 года сохраняется тенденция роста импорта и падения экспортаТрамп анонсировал 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10-процентные пошлины на китайские товары. Однако за прошедший месяц пошлины были введены только против Китая, тогда как по канадским и мексиканским товарам решение было отложено. Китай в ответ на американские пошлины ввёл ответные тарифы. По мнению китайских властей, тарифная политика Вашингтона вредит самим США больше, чем Китаю. Тем не менее в Вашингтоне пока не планируют отменять введённые пошлины.

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Американский президент также установил 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из всех стран мира, но они вступят в силу только в апреле. Трамп анонсировал и введение взаимных пошлин на импорт товаров из стран, которые установили тарифы на экспорт американской продукции.

Отходя от темы пошлин, Трамп обещал снизить цены на нефть за счёт бурения новых нефтегазовых месторождений. На рынке фиксируется падение цен на нефть марки Brent и WTI на 6-8%, но значимых решений по бурению новых скважин пока предвидеть сложно. Вместе с этим на рынке упал фьючерс на индекс доллара (DXY) с 109 до 106, хотя и тут нельзя назвать падение существенным, ведь буквально за несколько месяцев до инаугурации Трампа DXY вырос с 100 до 109, поэтому, вероятнее всего, происходит лишь фиксация сильного доллара на более стабильных позициях.

Армия США

Министром обороны США был назначен Пит Хегсет. Американец известен как телеведущий Fox News, а ранее - ветеран войн в Афганистане и Ираке, сотрудник тюрьмы ранее упомянутой тюрьмы Гуантанамо. Изначально Трампу было тяжело утвердить кандидатуру Хегсета, который не имел опыта на руководящих и политических должностях, а вдобавок испытывал проблемы с алкогольной зависимостью. Пит Хегсет (министр обороны США)Новый Шеф Пентагона в своих действиях абсолютно полностью разделяет политику президента. Американский министр приостановил приём в американскую армию лиц, чей гендер не соответствует биологическому полу, а Пентагон перестал содействовать операциям по смене пола, как это было раньше. Пит Хегсет подтвердил нежелание Вашингтона отправлять американские войска на территорию Украины в качестве миротворческих сил, а их роль в обеспечении безопасности Европы тоже будет снижена. Несмотря на всё это, Хегсет настаивает на том, что Армия США должна оставаться самой сильной в армии и способной остановить всех противников.

Как писало издание The Washington Post, Пит Хегсет по поручению команды Трампа обязал всё военное командование предоставить предложения по сокращению расходов. По данным издания, в планах новой администрации ежегодно сокращать оборонные расходы на 8% в течение следующих пяти лет. Учитывая, что вскоре Департамент эффективности правительства (DOGE) займётся аудитом расходов Пентагона, вероятнее всего, речь идёт не о сокращении государственных программ в сфере обороны, а лишь оптимизации использования бюджетных средств.

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Выше уже было упоминалось, что США будут играть меньшую роль в обеспечении безопасности Европы. Однако, как неделю назад говорил Пит Хегсет, американская армия может нарастить свой контингент войск в Восточной Европе, в частности в Польше, учитывая ситуацию на границе с Украиной.

Конфликт - Ближний Восток

Ещё до инаугурации команда Дональда Трампа в сотрудничестве с администрацией экс-президента Джо Байдена смогла добиться прекращения огня в секторе Газа. Израиль и ХАМАС утвердили мирное соглашение, которое позволит завершить палестино-израильский конфликт поэтапно.

Сейчас стороны продолжают обмениваться пленными, хотя и были ситуации, когда сделка была под угрозой срыва. Тогда в администрации Трампа предупреждали, что срыв сделки обернётся «адом на Ближнем Востоке», а израильская армия была готова возобновить боевые действия. Следующий этап сделки предусматривает более широкие обсуждения по урегулированию конфликта и вывод израильских войск с Филадельфийского коридора (выход из анклава на границу к Египту) и коридора Нецарим (отделяет Газу от анклава). Становится понятно только одно: ХАМАС будут вынуждены покинуть сектор Газа, что говорит о фактической победе Израиля.

Есть вероятность того, что контролировать анклав в целях его восстановления будут США. Вашингтон настаивает на необходимости выезда всех палестинцев в соседние страны, пока восстановление не будет завершено. Необходимо учитывать тот факт, что восстановительные работы, по оценке самого американского президента, займут от 10 до 15 лет. К тому времени удастся обеспечить безопасное возвращение палестинцев, исключающее восстановление присутствия ХАМАС. Административный контроль над сектором Газа могут передать Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом. Очевидно, что Израиль и США сделают всё для защиты израильского государства от последующих конфликтов с Палестиной.

Тем временем США продолжают вооружать Израиль: недавно туда поступила первая партия из 2000-фунтовых авиационных бомб, а также были утверждены сделки по продаже оружия на сумму 7 миллиардов долларов.

Конфликт - Россия и Украина

Изначально американский президент обещал урегулировать российско-украинский конфликт ещё до своего возвращения в Белый дом, но в какой-то момент признал, что поставленная цель не реалистична. Своим специальным представителем по Украине и России он назначил Кита Келлога, который разделяет главную задачу Трампа - перестать тратить деньги американских налогоплательщиков на оружие для Вооружённых сил Украины и завершить боевые действия, которые не должны были начинаться.

Ещё осенью 2024 года после победы Дональда Трампа на выборах позиция официального Киева изменилась в пользу урегулирования конфликта и неизбежности уступок перед Россией. Взамен украинские власти рассчитывали получить гарантии безопасности, например, членство в НАТО. Однако в Администрации Дональда Трампа дали понять, что Украина не сможет стать частью североатлантического альянса, поэтому Владимир Зеленский предложил более реалистичные гарантии: размещение миротворческого контингента войск, поставки оружия и обязательства со стороны Вашингтона.

Как итог, когда было подготовлено соглашение между США и Украиной, никаких подобных гарантий безопасности в документе не было определено. Украинские власти отказались подписывать документ, по которому 50% доходов от продажи полезных ископаемых доставалось бы США, поскольку Вашингтон желал таким образом лишь покрыть свои расходы, а не установить новый формат предоставления военной помощи. Отказ Киева стал очередной точкой накала в отношениях между Украиной и США Америки, в команде Трампа даже сочли это оскорблением американского президента, который якобы предложил гарантии безопасности под видом тесных экономических связей с американскими компаниями. Логика была проста: пока украинская земля и инфраструктура приносит доход американцам - украинцы будет в относительной безопасности.

В то же время диалог между Россией и США был восстановлен, причём сейчас ситуация для Москвы кажется ещё лучше, чем предполагалось изначально, а это ещё не было личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Пока в Москве продолжают поддерживать контакты с новой администрацией по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, Киев по-прежнему подвергается давлению после отказа украинских властей подписывать соглашение о совместной добыче полезных ископаемых. В Вашингтоне требуют от Киева провести выборы, несмотря на законодательный запрет и пролонгирование полномочий Зеленского на время военного положения. Встреча делегации США и России в Саудовской АравииСложно оценивать то, насколько существенный вклад в урегулирование конфликта принёс Трамп, но, так или иначе, прогресс имеется. Стоит понимать, что для завершения боевых действий необходимо согласие как России, так и Украины, поэтому если в Киеве принципиально откажутся идти на мирное соглашение из-за оказываемого давления, которое, по задумке украинских властей, должно было оказываться на Москву, не исключён срыв всех усилий американского президента. В таком случае украинская армия останется фактически без поставок американского оружия, а это, в свою очередь, сделает оборону неспособной отражать атаки, в которых российские военные превосходят украинцев количеством.

Итоги первого месяца президентства

Дональд Трамп принял ряд важных решений, направленных на противодействие нелегальной миграции. Имеются важные решения по урегулированию палестино-израильского и российско-украинского конфликта. Если говорить о секторе Газа, то тут всё складывается в пользу Израиля и с большой вероятностью конфликт завершится абсолютной победой Трампа, его союзников. Ситуация с Украиной значительно сложнее, поэтому прогнозировать какие-то изменения достаточно спекулятивно. В экономике нельзя говорить о каких-либо существенных успехах Администрации Дональда Трампа, но, справедливости ради, прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-либо выводы. Введение новых пошлин создаёт риск новой «торговой войны». Фейковая обложка журнала Time, опубликованная Белым домомСам Дональд Трамп несколько дней назад уже говорил о том, что хочет, чтобы его запомнили в истории как миротворца и объединителя. Об этом он говорил и во время своей инаугурации. Удастся ли ему вернуть «золотой век» Америки и выделиться миротворческими достижениями — покажет время.