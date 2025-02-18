Он подчеркнул, что Вашингтон выслушает обе стороны конфликта.

Известно, что между Соединёнными Штатами Америки и Россией продолжаются контакты по теме урегулирования российско-украинского конфликта. Пока в Вашингтоне не называют это мирными переговорами, а Владимир Зеленский заявил, что не подпишет какое-либо соглашение, которое разрабатывают без участия Киева.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение. По его словам, в Вашингтоне намерены выслушать обе стороны конфликта, а главная задача Соединённых Штатов Америки - предоставить Украине надёжные гарантии безопасности.

Кит Келлог подтвердил, что его поездка в Киев для встречи с Зеленским находится на этапе завершения. Украинский президент уже предлагал американскому дипломату в рамках его визита съездить поближе к линии боевого соприкосновения, но пока непонятно, в каком именно формате пройдёт их встреча.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс уже говорила, что встреча представителей Соединённых Штатов Америки и России в Саудовской Аравии не является началом мирных переговоров. Она отметила, что Вашингтон хочет лишь убедиться в серьёзности намерений Москвы завершить военный конфликт.