Целью встречи в первую очередь является восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

Предполагается, что вскоре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей Соединённых Штатов Америки и России. Со стороны Москвы на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. В Киеве не признают данные переговоры, как направленные на мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс также дала понять, что Вашингтон не подразумевает встречу в Саудовской Аравии как мирные переговоры по Украине. По её словам, данная встреча является первым шагом, который позволит американским властям оценить, насколько серьёзно в Москве настроены на завершение военного конфликта.

Брюс подчеркнула, что не следует рассматривать данную встречу как продвижение вперёд в каких-либо переговорах. Она не ответила, могут ли переговоры делегаций в Эр-Рияде способствовать личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Впрочем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже говорил о том, что встреча будет посвящена в первую очередь восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.