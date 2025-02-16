Текущих ресурсов в рамках чешской инициативы хватает только до указанной даты, дальше необходимо финансировать новые поставки.

Известно, что Чехия в рамках своей инициативы смогла наладить поставки артиллерийских снарядов Вооружённым силам Украины. Европейские страны выделяют Праге деньги, которые она тратит на приобретение боеприпасов за пределами Европы. Таким образом, по словам президента страны Петра Павела, уже удалось передать украинской армии более 1,6 миллиона боеприпасов.

Чешский президент, чьи слова приводит издание Reuters, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что имеющихся ресурсов от союзников достаточно для того, чтобы покрыть потребности Киева в боеприпасах до апреля 2025 года. Соответственно, после этой даты Чехии необходимо дополнительные средства для заключения новых контрактов на поставку снарядов.

Чешский президент утверждает, что провёл в Мюнхене переговоры с союзниками, чтобы обсудить с ними выделение большего количества ресурсов для реализации «чешской инициативы».

Петр Павел акцентирует внимание на том, что Европе следует поддерживать Украину до тех пор, пока не подписано мирное соглашение и нет уверенности в обеспечении прочного мира, который позволит Киеву встать на ноги.