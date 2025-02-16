С таким заявлением выступила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что сейчас к странам Европы поступает лишь одна просьба - перераспределить ресурсы, чтобы помочь Вооружённым силам Украины продолжать боевые действия. Её слова приводит издание «РИА Новости».

По её словам, текущая ситуация находится в критической точке. Она считает, что необходимо помочь Киеву дать отпор России, чтобы в будущем не пришлось беспокоиться о расширении конфликта в этом «прекрасном месте», имея ввиду территорию Европейского союза. Каллас подчеркнула, что действительно хочет посвятить себя этой задаче.

Ранее Кая Каллас уже говорила о том, что Европа готова помочь Украине в случае её отказа от мирной сделки, предложенной Соединёнными Штатами Америки. Глава европейской дипломатии предрекла провал любых договорённостей, которые Вашингтон собирается составить без участия Европы. По её мнению, европейские страны смогут самостоятельно продолжать поддерживать Киев, а реальное падение уровня составит всего лишь 20%.