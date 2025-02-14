При таком сценарии европейское руководство видит снижение помощи лишь на 20%, но цифры звучат занижено, учитывая существенную роль США.

Сейчас Соединённые Штаты Америки активно освещают контакты с Россией по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Главный нюанс в том, что Европа не была приглашена за стол обсуждений, а Украина информируется о ходе переговоров без права вставить своё слово. Очевидно, что в Киеве не рады такому резкому повороту событий не в их сторону.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в Европе готовы поддержать Украину, если она откажется от мирного соглашения, достигнутого в ходе переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Россией. Она подчеркнула, что любая договорённость по Украине без участия Европы обречена на провал, как и попытки достигнуть поспешного решения конфликта.

Глава европейской дипломатии уверяет Киев в том, что страны Европейского союза смогут поддержать Украину, разделяя её принципы суверенитета и территориальной целостности.

Кая Каллас признаёт, что без Соединённых Штатов Америки поддержка Украины ослабнет, но, по её мнению, речь идёт только о 20%. На самом деле цифры кажутся слегка заниженными, ведь роль Соединённых Штатов в оказании помощи Украине составляет более половины от общего объёма поддержки.