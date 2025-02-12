Он выразил надежду, что судебная система поможет Белому дому исправить ситуацию.

Американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме заявил, что чиновники в Соединённых Штатах Америки получают откаты при заключении государственных контрактов. Его слова приводит издание ТАСС.

По словам американского президента, он видел огромные откаты, потому что никто не может быть настолько глуп, чтобы заключать подобные (невыгодные государству) контракты. Он считает, что, соответственно, ответственные за их заключение чиновники имеют свою личную выгоду. Трамп уточнил, что его команде уже удалось найти много миллиардов долларов и если детально разобраться в ситуации, сумма может приблизиться к триллиону долларов. Он допускает, что именно такую систему Белый дом найдёт во время разбирательств, тем самым оптимизировав государственный бюджет.

Дональд Трамп выразил надежду, что судебная система Соединённых Штатов Америки поможет Белому дому прекратить все правонарушения.

Известно, что Трамп является сторонником сокращения государственных расходов. В связи с этим он уже прекратил нецелесообразную помощь в рамках USAID и продолжаьет проводить аудит государственных расходов.