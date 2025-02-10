Платформа Polymarket запустила ставки на то, будет ли урегулирован конфликт в этом году.

После того, как американский президент Дональд Трамп назвал завершение российско-украинского конфликта одним из своих приоритетов, появилась вероятность его завершения уже в 2025 году. Политик настаивает на том, что военный конфликт должен завершиться в кратчайшие сроки, поскольку он вовсе не должен был начинаться.

Платформа Polymarket, на которой пользователи могут сделать ставку на тот или иной исход событий в определённой индустрии или мире, запустила новый лот - урегулирование российско-украинского конфликта в этом году. В условиях отмечают, что под завершением конфликта подразумевается заключение соглашения между Украиной и Россией о прекращении огня до 31 декабря 2025 года.

Букмекеры оценивают шанс завершения конфликта при таких условиях в 66%, хотя процентные соотношения уже менялись, но все равно не были менее 50%.