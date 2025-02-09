Россия отказалась выплачивать взнос за 2024 год в Европейскую экономическую комиссию ООН
Председатель российского правительства Михаил Мишустин обнародовал распоряжение от 7 февраля 2025 года, в котором он распорядился не выплачивать взнос России в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединённых Наций (ООН) за 2024 год. Отмечается, что решение согласовано с Министерством иностранных дел и Министерством Финансов.
Европейская экономическая комиссия ООН - региональная комиссия ООН, учреждённая в 1947 году. Направлена на развитие экономической деятельности и укрепления экономических связей между Европой и другими регионами. Проводит мероприятия в области транспорта, энергетики, торговли, экономического сотрудничества, окружающей среды и статистики.
Министерство иностранных дел России проинформирует Европейскую экономическую комиссию ООН о том, что Москва не будет выплачивать свой взнос. Не уточняется, по какой причине принято данное решение.
Стоит напомнить, что ранее Россия не смогла осуществить доборовольный взнос в Международный комитет Красного Креста (МККК) из-за санкций Соединённых Штатов Америки. Введённые Вашингтоном санкции против «Газпромбанка» помешали провести платёж, который должен был быть потрачен МККК на обеспечение потребностей сирийских граждан.
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