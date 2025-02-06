Хегсет похвалил Нетаньяху за предпринятые меры, которые ослабили Иран.

На сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки опубликовали отчёт о первой встрече Шефа Пентагона Пита Хегсета с зарубежным лидером - премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский министр сразу подчеркнул нерушимую связь, существующую между Соединёнными Штатами Америки и Израилем, а также подтвердил приверженность Вашингтона к обеспечению безопасности израильского государства.

Американский министр отметил «мужество и лидерство» Нетаньяху, который на протяжение последних 15 месяцев противодействовал ХАМАС путём проведения военных операций, ослабивших в конечном итоге Иран и закончившихся соглашением о прекращении огня Он добавил, что в Соединённых Штатах Америки поддерживают право Израиля на самооборону, в частности продолжат поставлять израильской армии востребованные ими боеприпасы.

Хегсет и Нетаньяху в конечном итоге сошлись на том, что Иран остаётся угрозой для безопасности Ближнего Востока, договорившись совместно работать над этим вызовом. Оба чиновника согласились с тем, что «региональная интеграция» имеет решающее значение для стабильности в регионе.

В опубликованном отчёте Пентагона заключают: «Пит Хегсет ясно дал понять, что Соединённые Штаты под руководством президента Трампа будут плечом к плечу с Израилем добиваться мира посредством силы».