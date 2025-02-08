Предполагается, что встреча пройдёт в Вашингтоне.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе у него может состоятся встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также разговор с Владимиром Путиным. В контексте возможных контактов американский политик использует слово «вероятно», поэтому планы всё ещё могут измениться.

По словам американского президента, он планирует обсудить завершение российско-украинского конфликта и «безопасность активов». Под активами Трамп имеет виду редкоземельные ресурсы, которые Вашингтон желает получить в качестве платы за оказанную помощь. Украинские власти не против того, чтобы разрешить американские инвестиции в полезные ископаемые в обмен на поставки оружия, но в то же время признают, что большая часть ресурсов сейчас находится на подконтрольных России территориях.

Владимир Зеленский также подтвердил, что на следующей неделе будут проведены встречи и переговоры с Соединёнными Штатами Америки на уровне команд. Он рассчитывает, что следующие недели будут насыщенными в дипломатии.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном месте встречи с Зеленским, подчеркнул, что не собирается ехать в Европе и переговоры могут пройти в Вашингтоне.