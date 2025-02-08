Владимир Зеленский в интервью Reuters рассказал о том, какой может быть потенциальная сделка с Соединёнными Штатами Америки по добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Известно, что власти Украины поддерживают сотрудничество со странами Запада в сфере добычи ресурсов и развития месторождений. Фактически речь идёт о том, что американские компании получат возможность добывать ресурсы на территории другой страны, продавать их потребителям, а часть дохода в виде налогов будет идти уже не в украинский, а американский бюджет. Нюанс в том, что существенная часть украинских месторождений находилась в административных пределах Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Владимир Зеленский в интервью Reuters рассказал о том, какой может быть потенциальная сделка с Соединёнными Штатами Америки по добыче полезных ископаемых на территории Украины. Он подчеркнул, что Киев не планирует отдавать свои ресурсы, а лишь предлагает партнёрам «взаимовыгодное сотрудничество» для взаимного развития.

Тем не менее, Зеленский акцентирует внимание на том, что под контролем России находится около половины месторождений редкоземельных элементов. При этом под контролем Украины остаются важные месторождения в центральной части страны, в частности в Днепропетровской области. Что касается ресурсов на утраченных территориях, украинский политик предложил Дональду Трампу потребовать от России вернуть их Соединённым Штатам Америки.

Примечательно, что в контексте стоимости утраченных ресурсов он говорит о «триллионах». Справедливости ради, он не уточняется, речь идёт об американском долларе или украинской гривне.

Владимир Зеленский заключил, что согласен с необходимостью обеспечить Соединённым Штатам Америки приоритет в экономическом сотрудничестве и разработке месторождений, учитывая существенный вклад Вашингтона к оказание помощи Украине. Как раз таки данный вопрос станет одной из тем их возможной встрече на следующей неделе.