С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.

Известно, что на Западе заморозили российские активы общей стоимостью около 280 миллиардов долларов. Основная их часть расположена в Европе на счету бельгийского депозитария Euroclear. Страны «Большой семёрки» (G7) используют деньги в рамках кредита для Украины на 50 миллиардов долларов, который покрывает за счёт дохода от замороженных российских активов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после продления заморозки российских активов Европейский союз должен «творчески использовать» их для оказания поддержки Украине. С аналогичным заявлением выступила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, подчеркнув, что заморозка активов важна, но необходимо думать над тем, как ещё можно использовать имеющиеся деньги.

Помимо этого Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 16-й пакет антироссийских санкций от Европейского союза уже «на пути», как и поэтапный отказ стран Европы от российских энергоносителей. В своём заявлении она призвала показать России, что чем больше идут боевые действия, тем выше цена для российской экономики.