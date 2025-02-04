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Nacvark
The Telegraph: США готовятся ввести пошлины на импорт всех товаров из Европы
Американский президент готовится принять соответствующее решение.

Американский президент Дональд Трамп во время второго президентского срока продолжил свою тарифную политику, направленную на обложение пошлинами импортных товаров со всего мира. Соединённые Штаты Америки уже ввели пошлины на товары из Канады, Мексики, Китая и, как уже говорил ранее сам американский президент, планируют ввести тарифы на продукцию из Европы.

Издание The Telegraph, ссылаясь на осведомлённые источники, пишет, что в Белом доме планируют ввести 10-процентные пошлины на все товары из Европейского союза. Во время своего первого президентского срока Трамп уже вводил подобные тарифы, но тогда они затрагивали только определённые категории импортируемых товаров.

При этом, как отмечает один из собеседников издания, сначала администрация Дональда Трампа хочет «прощупать почву» и посмотреть как отразятся американские пошлины на товарах из Канады и Мексики.

В то же время издание Financial Times сообщает о планах Европы ввести ответные пошлины на товары из Соединённых Штатов Америки, причём тарифы могут не ограничиться даже 50%. Ранее вице-канцлер Роберт Хабек уже говорил о том, что Германия, вероятнее всего, первой в Европе будет «атакована» американскими пошлинами, учитывая самый большой профицит торгового баланса у его страны (среди государств Европы) по отношению к Соединённым Штатам Америки.

#сша #евросоюз #европа
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