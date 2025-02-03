Предполагается, что их введёт американский президент Дональд Трамп

Как недавно стало известно, американский президент Дональд Трамп планирует ввести пошлины на товары из Европейского союза. Пока непонятно, какие именно отрасли заденет тарифная политика Вашингтона и в каком размере. Во время своего первого президентского срока Трамп вводил пошлины на импорт сталелитейной продукции из Европы.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, являющийся кандидатом на пост немецкого канцлера от партии Союз 90/Зелёные, заявил, что в Европе готовы к встречным тарифам. При этом он подчеркнул, что в Соединённых Штатах Америки должны осознавать: «Это очень плохая альтернатива».

По словам немецкого чиновника, американцам тоже есть что терять, поскольку рост тарифов приведёт к росту инфляции в Соединённых Штатах Америки. Сам Дональд Трамп, когда вводили пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, признавал, что последствия для американцев будут, но это «цена за Великую Америку».

Роберт Хабек уверен, что американский президент в первую очередь «атакует» тарифами именно Германию, поскольку у Берлина самый большой профицит торгового баланса в Европе по отношению к Соединённым Штатам Америки.