Как недавно стало известно, американский президент Дональд Трамп планирует ввести пошлины на товары из Европейского союза. Пока непонятно, какие именно отрасли заденет тарифная политика Вашингтона и в каком размере. Во время своего первого президентского срока Трамп вводил пошлины на импорт сталелитейной продукции из Европы.
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, являющийся кандидатом на пост немецкого канцлера от партии Союз 90/Зелёные, заявил, что в Европе готовы к встречным тарифам. При этом он подчеркнул, что в Соединённых Штатах Америки должны осознавать: «Это очень плохая альтернатива».
По словам немецкого чиновника, американцам тоже есть что терять, поскольку рост тарифов приведёт к росту инфляции в Соединённых Штатах Америки. Сам Дональд Трамп, когда вводили пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, признавал, что последствия для американцев будут, но это «цена за Великую Америку».
Роберт Хабек уверен, что американский президент в первую очередь «атакует» тарифами именно Германию, поскольку у Берлина самый большой профицит торгового баланса в Европе по отношению к Соединённым Штатам Америки.