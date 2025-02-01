«Евросоюз ужасно с нами обошелся», - считает политик.

Американский президент Дональд Трамп ещё во время первого своего президентского срока неоднократно критиковал Европу за то, что она слишком полагается на поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки. Более того, политик даже вводил пошлины на импортируемые из региона товары, которые впоследствии всё же отменял. Посетившие Овальный кабинет журналисты решили поинтересоваться у Трампа, планирует ли он вводить пошлины в отношении Европы во время второго президентского срока.

Трамп заявил, что если журналистам нужен правдивый ответ, то он с большой уверенностью говорит о необходимости введения пошлин на товары из Европы. Более того, по словам политика, Европейский союз ужасно обошёлся с Соединёнными Штатами Америки. Он не уточнил, на импорт каких именно категорий товаров будут введены пошлины и в каком размере.

Примечательно, что после своей инаугурации Дональд Трамп предупреждал Европу о готовности ввести против неё пошлины, если европейские страны не станут закупать американские энергоносители.

Ранее уже пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила, что с 1 февраля 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные на импорт из Китая.