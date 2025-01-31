На самом деле идея Трампа не имеет ничего общего с израильской системой.

Недавно американский президент Дональд Трамп издал указ, в котором поручил министру обороны Соединённых Штатов Америки Питу Хегсету разработать в течение следующих двух месяцев проект и план развёртывания новой системы противоракетной обороны, получившей название «Железный купол». Как оказалось, на самом деле идея Трампа не имеет ничего общего с израильской системой, а название такое ей дали лишь в знак уважения к разработке Израиля.

Издание Financial Times рассказало, что на самом деле анонсированная система является перезагрузкой стратегии космической противоракетной обороны «Звёздные войны», которой дал старт в 1993 году экс-президент страны Рональд Рейган. Так называемые «Звёздные войны 2.0» могут обойтись Вашингтону в сотни миллиардов долларов, ведь речь идёт об инновационной разработке.

Опрошенные изданием эксперты объясняют, что сама задумка противоракетной обороны из космоса имеет много технологических проблем. Более того, есть риск того, что Китай и Россия, наблюдая за милитаризацией космоса американцами, предпримут контрмеры.

Предложенная Дональдом Трампом система должна представлять собой противоракетный щит космического базирования, который использует «космические перехватчики» - сеть спутников, оснащённых лазерами для поражения целей. Помимо этого должен быть ещё один уровень перехватчиков уже на меньшей высоте, которые задействуют на случай, если лазеры выйдут из строя.

Аналитики в разговоре Financial Times считают, что идея по созданию непроницаемого противоракетного щита на самом деле невозможна, поскольку для перехвата баллистических ракет на фазе разгона, то есть в течение трёх-пяти минут до выхода на орбиту, необходимы лазерные лучи, которые поразят цель на расстоянии в сотни километров. Однако существующие технологии не предоставляют такой возможности.

Впрочем, даже если такие спутники-перехватчики появятся, необходимо запитать их либо мини-реакторами, либо модернизованными солнечными панелями, а это, как объясняет специалист по ракетостроению исследовательского центра Oslo Nuclear Project Фабиан Хоффманн, требует масштабных исследований и инвестиций, неосуществимых в короткие сроки.