Сложно сказать, хочет американский президент повторить израильскую разработку или использует термин как метафору.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, обнародованный на сайте Белого дома, в котором поручил американскому правительство разработать американской аналог системы противоракетной обороны «Железный купол» израильского производства. Такое решение является одним из предвыборных обещаний политика.

Американский президент распорядился начать немедленное строительство современного ракетного щита, который сможет защитить американцев от угрозы со стороны баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Предполагается, что новая система будет производиться исключительно в Соединённых Штатах Америки, а штат Миннесота будет играть ведущую роль в разработке американского «Железного купола».

Пока непонятно, как Дональд Трамп представляет себе «Железный купол» над Соединёнными Штатами Америки. Израиль использует систему с учётом того, что площадь страны составляет 20 тысяч квадратных километров, когда территория штатов составляет 42 миллиона квадратных километров. При этом стоит отметить, что израильская система является достаточно примитивной и направлена на перехват целей малого радиуса действия, например реактивных ракет дальностью от 4 до 70 километров или ударных беспилотников, когда как для более дальнобойных и скоростных целей используются другие системы, например гиперзвуковая противоракета Хец-3.