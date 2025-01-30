Однако пока решение не принято, поскольку необходимо одобрение министра финансов.

На протяжение последних месяцев в Германии идут дискуссии насчёт того, следует ли выделять Украине дополнительное финансирование в размере трёх миллиардов евро. Известно, что министр обороны Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок поддерживают такой шаг, но обсуждения все равно продолжаются. Оба министра отрицают, что немецкий канцлер Олаф Шольц блокирует дополнительное финансирование.

Издание Reuters узнало о том, что бюджетный комитет Бундестага большинством голосов смог одобрить выделение трёх миллиардов евро на дополнительную военную помощь Украине. Решение поддержали оппозиционные силы - СвДП и ХДС/ХСС, в то время как правящие СДПГ и Союз 90/Зелёные воздержались от участия в голосовании.

Однако бюджетный комитет не вправе принимать такие решения самостоятельно, поэтому требуется одобрение министра финансов. При этом акцентируется внимание на том, что обычно в министерстве финансов одобряют решения бюджетного комитета Бундестага без каких-либо проблем. Особенно если учесть, что, по словам представителей ХДС и СвДП в бюджетном комитете, в бюджете Германии присутствуют средства на дополнительную военную помощь Киеву.

Несколько дней назад Борис Писториус объяснял задержки в выделении дополнительного финансирования отсутствием бюджета. В конечном итоге остаётся непонятным, что на самом деле не даёт выделить финансирование и поддержат ли в правительстве решение бюджетного комитета Бундестага.