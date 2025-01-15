До этого немецкий министр опровергал, что Шольц или кто-либо другой блокируют выделение средств на помощь Украине.

Не так давно издание Der Spiegel писало о том, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение немецким правительством дополнительного финансирования на сумму 3 миллиарда евро для оказания Украине военной помощи. Министр обороны страны Борис Писториус информацию опроверг, но всё же признал, что над вопросом по выделению нового финансирования работают и необходимо принять политическое решение.

В этот раз немецкий министр, выступая перед журналистам, объяснил, в чём же на самом деле проблема с выделением средств на дополнительную военную помощь Украине.

По его словам, выделить средства на военную помощь пока что невозможно, поскольку они попросту недоступны из-за отсутствия утверждённого государственного бюджета. Он подчеркнул, что проблема является фискальной и правительство работает над её устранением, а лично он сохраняет оптимизм по этому поводу.

В то же время Борис Писториус отметил продолжающуюся работу над подготовкой военной помощи Украине на общую сумму 3 миллиарда евро. Пока что всё находится на этапе переговоров внутри правительства. Он добавил, что вне зависимости от того, кто возглавит Германию после 23 февраля 2025 года, поддержка Берлина останется для Киева «надёжной, преданной и энергичной».