В то же время Молдавия, вероятнее всего, закупит его у Европы.

В Приднестровье продолжается энергетический кризис на фоне отсутствия поставок российского газа и нежелания Тирасполя закупать европейские энергоносители. Российские власти обещали продолжить гуманитарные поставки газа в регион, но пока что это технически невозможно, ведь транзит через украинскую газотранспортную систему остановлен, а альтернатив не предвидится. На фоне этого глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о намерениях Москвы оказать помощь.

Как подчёркивает Красносельский, в этот раз речь идёт уже о конкретной помощи - выделении Тирасполю кредита, который позволит «Тираспольтрансгаз» закупить газ у «Молдовагаза», которые, вероятнее всего, закупят его у Европы.

По словам главы региона, сейчас идут переговоры насчёт того, чтобы придать всему этому юридическую оболочку. Он добавил, что если Кишинёв не будет задерживать, то сделка будет успешной и газ будет оплачен Тирасполем за счёт российских денег.

В то же время Вадим Красносельский напомнил о выделенных Европейским союзом 30 миллионах евро, которые направлены Молдове и Приднестровью для покрытия энергетического дефицита, за что он благодарен Европейской комиссии. Что касается ранее обещанных Кишинёвом трёх миллионов кубометров газа в кредит, то, как утверждает Красносельский, приднестровские власти либо вернут всё в натуральном выражении, либо компенсируют стоимость до 1 марта. Не уточняется, за чьи деньги Тирасполь готов компенсировать Молдавии поставленный газ.