Поставки осуществляют в счёт долга «Тираспольгаз».

С 1 января 2025 года Приднестровье перестало получать российский газ через украинскую газотранспортную систему по двум причинам: юридическая - прекращение поставок в Молдавию из-за задолженности «Молдовагаз» перед «Газпром», техническая - отказ Киева транспортировать энергоносители из России через свои территории. С тех пор приднестровские власти столкнулись с существенным дефицитом в энергетической системе, который не могут урегулировать. Несмотря на обещания России продолжить гуманитарные поставки газа, пока нет технической возможности для поставок российского газа в регион. Тирасполь также не намерен приобретать европейский газ по высоким ценам.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что его страна обеспечит поставку в Приднестровье трёх миллионов кубометров газа для поддержания давления в газотранспортной системе. Отмечается, что гуманитарная поставка будет осуществлена в счёт долга «Тираспольгаз».

Помимо этого есть ещё один этап поддержки, который предусматривает выделение гранта на 30 миллионов евро от Европейского союза. Выделенные деньги потратят на приобретение газа по «антикризисной цене» (на период с 1 по 10 февраля), чтобы переработать его в электроэнергию.

Помимо этого Речан сообщил о разработанном плане энергетической устойчивости, направленном на укрепление энергетической безопасности Молдавии в ближайшие несколько лет.