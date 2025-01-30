Всё на фоне амбиций Дональда Трампа по установлению контроля над островом.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью изданию Euronews заявил, что Европейский союз намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости установления Соединёнными Штатами Америки контроля над Гренландией.

По словам европейского чиновника, территориальная целостность, суверенитет и стабильность границ Дании является вопросом первостепенной важности. Он подчеркнул, что в Брюсселе не должны отступать от этих принципов, когда речь идёт о территориальной целостности страны-участника Европейского союза.

Кошта отметил, что Европейский союз стремится поддерживать хорошие отношения с Соединёнными Штатами Америки и рассчитывают на конструктивный диалог с президентом Дональдом Трампом.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уже говорил о готовности Парижа ввести французские войска на территорию Гренландии, чтобы защитить датский остров от иностранного вмешательства. При этом чиновник выразил мнение, что Соединённые Штаты Америки не нападут на остров, поскольку никто ещё не вторгался на территорию Европейского союза.