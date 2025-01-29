Американский президент в последние месяцы активно поглядывает на остров между США и Европой.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно указывал на необходимость вхождения Гренландии в состав Соединённых Штатов Америки. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Sud Radio сообщил о готовности Парижа обсуждать с Данией размещение французских войск на территории острова.

По словам французского министра, границы Европы являются суверенными, будь то северные, восточные, южные или западные. Он подчеркнул, что никто не может позволить себе «играть» с европейскими границами, а Франция придёт на помощь, если об этом попросит Дания.

Барро также упомянул, что Париж сообщил о своей «очень сильной поддержки» Копенгагену на прошедшей 27 января встрече министров иностранных дел стран-участников Европейского союза, подтвердив готовность обсудить вопрос отправки французских войск на территорию Гренландии. Он добавил, что датские власти уже анонсировали о намерениях инвестировать в военное присутствие в регионе два миллиарда евро.

При этом Жан-Ноэль Барро не верит в то, что Соединённые Штаты Америки смогут установить контроль над Гренландией военным путём: «Этого не произойдёт, люди не вторгаются на территорию Европейского союза».