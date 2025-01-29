При этом немецкий канцлер акцентирует внимание на том, что американец не реагирует должным образом на преступление нацистского режима.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Илона Маска, американского бизнесмена и с недавних пор ещё и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) в составе администрации Дональда Трампа, из-за его поддержки ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)

По словам немецкого канцлера, вмешательство богатых бизнесменов в политику стало привычным явлением, но когда американский миллиардер проявляет симпатию к ультраправым силам, это «отвратительно». При этом Шольц акцентирует внимание на том, что Маск не реагирует должным образом на преступления нацистского режима, в частности когда речь идёт о геноциде евреев и европейцев.

Олаф Шольц выразил благодарность Соединённым Штатам Америки за освобождение Германии от нацистов. Однако в то же время он счёл действия американского бизнесмена вредными для развития демократии на всей территории Европейского союза.

Ранее Илон Маск призвал немцев бороться за великое будущее Германии и выразил мнение, что немцы уделяют слишком многое внимание вине за прошлое, а дети не должны быть виновны в грехах своих прабабушек и прадедушек. Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил данные высказывания, особенно на фоне 80-й годовщины освобождения Освенцима.