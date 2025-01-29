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Nacvark
Шольц раскритиковал Маска за поддержку ультраправых сил в Германии
При этом немецкий канцлер акцентирует внимание на том, что американец не реагирует должным образом на преступление нацистского режима.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Илона Маска, американского бизнесмена и с недавних пор ещё и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) в составе администрации Дональда Трампа, из-за его поддержки ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)

По словам немецкого канцлера, вмешательство богатых бизнесменов в политику стало привычным явлением, но когда американский миллиардер проявляет симпатию к ультраправым силам, это «отвратительно». При этом Шольц акцентирует внимание на том, что Маск не реагирует должным образом на преступления нацистского режима, в частности когда речь идёт о геноциде евреев и европейцев.

Олаф Шольц выразил благодарность Соединённым Штатам Америки за освобождение Германии от нацистов. Однако в то же время он счёл действия американского бизнесмена вредными для развития демократии на всей территории Европейского союза.

Ранее Илон Маск призвал немцев бороться за великое будущее Германии и выразил мнение, что немцы уделяют слишком многое внимание вине за прошлое, а дети не должны быть виновны в грехах своих прабабушек и прадедушек. Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил данные высказывания, особенно на фоне 80-й годовщины освобождения Освенцима.

#сша #илон маск #германия #олаф шольц
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Nvidia&Intel Hater
10:49
да он вчера сразу же минусовал мгновенно
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newceyre
10:47
Да, но 1060 она ставит раком в 3 погибели
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newceyre
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1060 ссаная вышла в 2017. Если у тебя дохода не хватает, чтобы за 8 лет обновить карту, научись что-то другое делать, кроме как подметать улицы. 4060 условная стоит 31к.
В штате Нью-Йорк начались масштабные ядерные учения
Nvidia&Intel Hater
10:46
да нет.санитары с НГ вас ищут с вульвычем и чумбой.шешу вроде уже поймали.У вас статусы шизофреники.правда у шешуна статус дегенерат
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
stellsnake
10:45
Колоть некому, все санитары убежали тебя искать. Говорят что ты опять нажрался слабительного и убегая оставил за собой зелёный след, вот по нему тебя и вычислили. Торопись, погоня уже в пути)))
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Nvidia&Intel Hater
10:43
тяга то у тебя.вон как воняет по всему форуму.видно сразу что ты говномет включил.Конечно буду жалобы строчить,с 10- сразу акков с разных ай пи ) А мне бан не страшен.так что почмокай .голубчик
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Чеченец
10:43
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Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
stellsnake
10:42
Давай, лети на пердячей тяге, стучи на меня пока самого не забанили)))
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swr5
10:41
Почему я восхищаюсь местными бомжами-блогерами - за умение развести срач на пустом месте между зелеными, красными, голубыми и т.п. и заработать себе копейку на доширак.
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OgoGoLog
10:41
Шеша, до китайского бота добрался? Круто, плюсанул.
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