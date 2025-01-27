Польский премьер считает, что такие высказывания неуместны, особенно на фоне годовщины освобождения Освенцима.

Вчера американский бизнесмен Илон Маск, являющийся главой Департамента эффективности правительства (DOGE) в составе администрации Дональда Трампа, принял онлайн-участие в предвыборном мероприятии «Альтернатива для Германии» (АдГ), где призвал немцев бороться за великое будущее для Германии. Более того, он выразил мнение, что немцы уделяют слишком многое внимание вине за прошлое, а дети не должны быть виновны в грехах своих прабабушек и прадедушек.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на высказывания Маска, подвергнув их критике. По его словам, говорить немцам на мероприятии от АдГ о необходимости забыть немецкую вину за нацистские преступления звучит слишком «знакомо и зловеще».

Более того, польский премьер возмущён тем фактом, что заявление прозвучало на фоне 80-й годовщины освобождения Освенцима.

Впрочем, это не первая казусная ситуация, где Илон Маск попадает под обвинения общественности. Прошлая ситуация прошла на инаугурации Дональда Трампа, когда он воспроизвёл жест, схожий с нацистским приветствием. Однако тогда его начали оправдывать, например премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав американского бизнесмена другом его страны.