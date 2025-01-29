Примечательно, что израильский премьер имел личные встречи и разговоры с американским политиком за последние полгода.

Ещё во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп принимал в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Помимо этого израильский премьер стал одним из первых, кому позвонил Трамп после победы на президентских выборах в ноябре.

На сайте Белого дома было опубликовано официальное письмо американского президента, который пригласил главу израильского правительства посетить Вашингтон уже на следующей неделе. В своём письме Трамп акцентирует внимание на том, что для него было бы честью принять Нетаньяху в качестве первого иностранного лидера, посетившего Белый дом после его избрания на пост американского президента.

Дональд Трамп планирует обсудить с Биньямином Нетаньяху то, как принести мир Израилю и его соседям, а также активизировать усилия по противодействию общим противникам Израиля и Соединённых Штатов Америки.

Ранее Биньямин Нетаньяху уже благодарил Дональда Трампа за решение о поставке Израилю авиационных бомб массой две тысячи фунтов. Весной 2024 года администрация экс-президента Джо Байдена запретила поставлять израильской армии данное оружие, опасаясь его применения в густонаселённых районах сектора Газа.