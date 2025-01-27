Израильский премьер уточнил, что Израиль будет применять их для самообороны.

Весной 2024 года тогдашний американский президент Джо Байден запретил Министерству оборону Соединённых Штатов Америки поставлять Израилю высокотоннажные авиационные бомбы, поскольку израильская армия могла их применить в рамках своей военной операции в городе Рафах, где проживали сотни тысяч палестинцев, бежавших от боевых действий в центральных районах сектора Газа. Однако недавно появилась информация о том, что данный запрет был отменён по решению действующего американского президента Дональда Трампа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил лично Дональда Трампа за предоставленные «инструменты, необходимые для самообороны и борьбы с общими врагами». Он уточнил, что израильская армия будет использовать поставленные американские авиабомбы для обеспечения будущего мира и процветания.

Предполагается, что уже в ближайшее время Пентагон доставит Израилю 1,8 тысячи авиабомб Mark 84 (Mk 84) массой две тысячи фунтов.

Замедленная съёмка прилёта Mk 84

По мощности Mk 84 равносильны ФАБ-1000, но на деле их смертоносность может сравниваться с более тоннажными авиационными бомбами. Попадание Mk 84 образовывает воронку шириной 15 метров и глубиной 11 метров, пробивая до 38 сантиметров металла или 3,4 метров бетона, а также вызывая смертельную фрагментацию в радиусе до 120 метров.