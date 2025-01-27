Весной 2024 года тогдашний американский президент Джо Байден запретил Министерству оборону Соединённых Штатов Америки поставлять Израилю высокотоннажные авиационные бомбы, поскольку израильская армия могла их применить в рамках своей военной операции в городе Рафах, где проживали сотни тысяч палестинцев, бежавших от боевых действий в центральных районах сектора Газа. Однако недавно появилась информация о том, что данный запрет был отменён по решению действующего американского президента Дональда Трампа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил лично Дональда Трампа за предоставленные «инструменты, необходимые для самообороны и борьбы с общими врагами». Он уточнил, что израильская армия будет использовать поставленные американские авиабомбы для обеспечения будущего мира и процветания.
Предполагается, что уже в ближайшее время Пентагон доставит Израилю 1,8 тысячи авиабомб Mark 84 (Mk 84) массой две тысячи фунтов.
Замедленная съёмка прилёта Mk 84
По мощности Mk 84 равносильны ФАБ-1000, но на деле их смертоносность может сравниваться с более тоннажными авиационными бомбами. Попадание Mk 84 образовывает воронку шириной 15 метров и глубиной 11 метров, пробивая до 38 сантиметров металла или 3,4 метров бетона, а также вызывая смертельную фрагментацию в радиусе до 120 метров.