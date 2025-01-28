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Nacvark
В Калифорнии собирают подписи за объявление независимости от США
Однако даже если решение будет положительное, оно все равно не будет исполнено.

Государственный секретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила петицию, предусматривающую сбор подписей в пользу выхода штата из состава Соединённых Штатов Америки. В случае, если до 22 июля 2025 года будет собрано 546 тысяч подписей (всего в штате проживает около 39 миллионов человек), вопрос будет поставлен на местном голосование в 2028 году на фоне президентских и парламентских выборов.

В опроснике респондентов спрашивают: «Должна ли Калифорния отделиться от Соединённых Штатов Америки и стать свободной и независимой страной?». В случае, если большинство опрошенных выразят положительное мнение, то фактически местные власти могут объявить вотум недоверия, тем самым продемонстрировав волю народу Калифорнии.

При этом издание Newsweek подчёркивает, что результаты голосования не будут иметь юридической силы, а федеральное правительство не обязано прислушаться к воле народа, проживающего в штате. Речь идёт о формальном выражении недоверия федеральному правительству, которое может сопровождаться символическими жестами, например снятием американского флага с зданий государственных учреждений штата Калифорния.

Стоит отметить, что законодательство Соединённых Штатов Америки не предусматривает механизма выхода штата из состава федеративного государства. В то же время Верховный суд имеет прецедентное решение, которое называет акт принятия штата в состав страны окончательным, то есть без возможности пересмотра, кроме как путём революции или с согласия штатов. 

#сша #калифорния
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