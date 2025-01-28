Он считает, что следовало обменять ядерное оружие на реальные гарантии безопасности.

Владимир Зеленский в интервью итальянскому журналисту Чечилии Сали заявил, что Соединённые Штаты Америки и Россия принудили Украину в 1994 году отказаться от ядерного оружия. Он подчеркнул, что согласиться на данный шаг было «тупым, нелогичным и безответственным» решением со стороны Киева. Стоит напомнить, что за отказ от ядерного оружия Украина получила гарантии безопасности от Соединённых Штатов Америки, Великобритании и России в рамках Будапештского меморандума, не имеющего обязательной к исполнению юридической силы.

Украинский политик акцентирует внимание на том, что в тот период Украине было бы сложно отказать Западу и России, учитывая влияние крупных стран на украинскую экономику, но «надо уметь отказывать».

Зеленский отметил, что в 1994 году Киеву следовало обменять ядерное оружие на реальные гарантии безопасности, например членство в НАТО. Он утверждает, что если бы окончательное решение зависело от него, то ядерное оружие было обменено на «нечто сильное, способное остановить любого нападающего, несмотря на его величие, территорию и армию».

Впрочем, справедливости ради, до своего президентства Владимир Зеленский придерживался риторики, лояльной по отношению к России и сдержанной касаемо членства в североатлантическом альянсе. Очевидно, что в 90-х годах украинские власти точно также не могли просчитать возможный конфликт с Россией или любой другой страной в будущем. Не говоря уже о том, что обслуживание ядерного оружия и модернизация арсенала требует больших вложений, а в те года у Украины не было денег даже на поддержание армии.