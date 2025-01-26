Идея продвигается Трампом ещё с 2020 года.

Ещё в 2020 году тогдашний американский президент Дональд Трамп одобрил идею частичного поглощения китайского сервиса TikTok компаниям Oracle и Walmart. Однако тогда сделка была сорвана, но сейчас, по всей видимости, всё идёт к возобновлению обсуждений. Стоит напомнить, что у ByteDance есть менее трёх месяцев, чтобы передать свой американский бизнес местной компании, тем самым сделав TikTok подконтрольным американскому правительству и законодательству.

Национальное общественное радио (NPR) сообщает, что сейчас администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы привлечь компанию Oracle и группу инвесторов для взятия под свой контроль TikTok. Предполагаемый план предусматривает исход, при котором ByteDance сохранит за собой миноритарный пакет акций, а американские инвесторы будут иметь мажоритарную долю в компании.

Основная цель заключается в том, чтобы Oracle отслеживали то, что происходит с TikTok, а ByteDance сохраняли своё номинальное присутствие, минимизируя влияние китайского правительства на американское подразделение сервиса.

Отмечается, что на текущий момент условия сделки ещё обсуждаются и в любой момент могут измениться. Источники NPR предпочли остаться анонимными.