США перестали поставлять данные авиабомбы весной 2024 года, учитывая риск их применения в густонаселённых районах сектора Газа.

Весной 2024 года тогдашний американский президент Джо Байден приостановил поставки Израилю авиационных бомб, поскольку Тель-Авив вопреки рекомендациям Вашингтона решил провести военную операцию в городе Рафах, где проживали бежавшие от боевых действий в секторе Газа палестинцы. С тех пор израильское военно-политическое руководство жаловалось на то, что Белый дом ограничивает оказываемую военную помощь.

Американский президент Дональд Трамп распорядился возобновить поставки Израилю авиационных бомб, в частности Mark 84 (Mk-84) в двух вариантах - калибром 500 и 2 000 фунтов (мощность позволяет пробить 380 мм металла или 3,3 метра бетона). Об этом информирует издание Axios, имеющее источники в американском правительстве.

По данным издания, уже в ближайшее время американская армия отгрузит со своих складов почти две тысячи бомб класса Mk-84, доставив их Израилю морским путём.

Прошлая американская администрация во главе с Джо Байденом опасалась, что израильская армия будет применять авиационные бомбы для нанесения ударов по целям в густонаселённых районах. Такое решение по очевидным причинам может представлять угрозу для мирного населения, учитывая, что авиационные бомбы стоимостью до 30 тысяч долларов, вряд ли можно считать высокоточным оружием.