По его словам, произошло это всё еще во время президентства Барака Обамы.

Ещё в 2020 году Дональд Трамп сообщил о создании Соединёнными Штатами Америки «супергиперзвуковой» ракеты. Однако уже осенью 2023 года политик заявил, что Россия украла у Вашингтона чертежи данной ракеты.

В этот раз американский президент Дональд Трамп, официально заступивший на второй президентский срок, в интервью Fox News обвинил Россию в краже чертежей американской гиперзвуковой ракеты. По его словам, «какой-то плохой человек» во время президентства Барака Обамы (2009 - 2017) передал российским властям чертёж американской ракеты. При этом он акцентирует внимание на том, что кража произошла ещё в те времена, а не при президентстве Джо Байдена.

Американский президент заверил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, у Соединённых Штатов Америки все равно будут «сверхгиперзвуковые ракеты», которые даже на шаг лучше от существующих. Он добавил, что такое оружие появится уже в ближайшее время.

Несмотря на то, что Вашингтон в течение десятилетий работает над созданием собственного гиперзвукового оружия, пока непонятно, стоят ли соответствующие ракеты на вооружении американской армии. Отрицать тот факт, что у американской армии есть гиперзвуковые ракеты, будет неправильно, но всё же их эффективность остаётся непонятной, как и вопрос эксплуатации, серийного производства.