Речь идёт сумме, которую региональные власти потратили из-за бездействия федерального правительства.

Губернатор Техаса Грег Эбботт отправил служебное письмо руководству Конгресса, в котором потребовал возместить его штату 11,1 миллиардов долларов, потраченных из регионального бюджета на защиту южной границы.

Американский чиновник подчёркивает, что был вынужден потратить такие средства из-за бездействия со стороны администрации Джо Байдена, которая не стремилась защитить южную границу. По его словам, миграционная политика экс-президента страны привела к тому, что Техас и все остальные штаты стали беззащитными перед незаконным проникновением жестоких преступников, террористов и иностранных агентов.

По этой причине Грег Эббот намерен добиться ассигнования федеральными властями вышеупомянутой суммы, которая будет направлена на покрытие вынужденных расходов на защиту нации и охрану границы.

Новая американская администрация активно работает над тем, чтобы снизить поток нелегальных мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть на территорию Соединённых Штатов Америки через южную границу. Ранее уже была новость о том, что тысячи американских военнослужащих будут направлены на границу с Мексикой по решению американского президента Дональда Трампа.