Новый американский президент уделяет особое внимание пресечению незаконной миграции.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что вскоре тысячи американских военнослужащих будут отправлены на южную границу, чтобы усилить военное присутствие рядом с Мексикой. На данном участке границе ежедневно фиксируется незаконное пересечение границы от 1,1 тысяч до 1,3 тысяч мигрантами.

По данным издания, сейчас на южной границе, конкретно в городе Эль-Пасо (штат Техас) располагается около 2,2 тысяч военнослужащих, которые поддерживают работу таможенных и пограничных служб. Помимо этого на границе с Мексикой дислоцируется 4,5 тысяч бойцов Национальной гвардии. Однако предполагается, что уже на этой неделе группировка войск будет существенно увеличена.

При этом, как подчёркивает CNN, пока непонятно, чем конкретно будут заниматься отправляемые военнослужащие. Наиболее вероятным является сценарий, что прибывшие военные будут выполнять вспомогательные функции, например оказывать помощь в доставке мигрантов в пункты содержания. Военнослужащие не могут арестовывать, обыскивать или изымать личные вещи у мигрантов.

Не исключено, что новая группировка войск усилит воздушное и пограничное патрулирование, чтобы оценивать угрозы на американо-мексиканской границе и выявлять потоки мигрантов.