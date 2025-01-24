Такое заявление американский резидент на форуме в Давосе.

Вчера американский президент Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи, подтвердив информацию СМИ о том, что Саудовская Аравия готовит инвестиции в Соединённые Штаты Америки на сумму свыше 600 миллиардов долларов.

Американский президент добавил, что попросит наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда округлить данную сумму, нарастив её примерно до одного триллиона долларов. Он подчеркнул, что рассчитывает на согласие Эр-Рияда, учитывая хорошее отношение Вашингтона к данной стране.

Помимо этого в Белом доме сообщили о том, что вчера Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с принцем, обсудив ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и совместную борьбу с терроризмом в регионе. Были упомянуты и экономические амбиции Саудовской Аравии на следующие четыре года, в частности вопросы торговли и создания возможной для общего процветания.

Не уточняется, в какую конкретно сферу Саудовская Аравия планирует инвестировать деньги. Не исключено, что это может быть связано с развитием новых нефтегазовых месторождений.