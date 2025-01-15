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Nacvark
Отстранённый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль добровольно сдался следствию
Его сторонники и охрана в очередной раз препятствовали исполнению ордера, но он решил «избежать кровопролития».

После того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в своей стране военное положение, его отстранили от исполнения обязанностей при помощи выдвинутого парламентом вотума недоверия. Впоследствии политиком занялось Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), которое выдало ордер на его арест с целью проведения допроса. В начале января следователи пытались исполнить ордер на арест отстранённого президента, но из-за стычек с его сторонниками и личной охраной, правоохранители решили отступить.

Сегодня утром по южнокорейскому времени (15 января 00:00 по московскому времени) следователи CIO предприняли вторую попытку задержания Юн Сок Ёля, которая тоже привела к столкновениям с его службой безопасности и сторонниками. В конечном итоге южнокорейский президент сообщил, что добровольно сдастся правоохранительным органам, чтобы «избежать кровопролития», хотя он по-прежнему считает своё преследование незаконным.

В CIO отчитались об исполнении ордера на арест Юн Сок Ёля в 10:33 по местному времени (04:33 по московскому времени). Сотрудники правоохранительного органа доставляют отстранённого южнокорейского президента в свой офис в Квачхоне на юге от Сеула.

#южная корея #юн сок ёль
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