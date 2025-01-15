На этот счёт высказался советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в подкасте журналиста The New York Times Эзры Кляйна признал, что Соединённые Штаты Америки могли бы навязать Украине условия, на которых Киев должен будет сесть за стол переговоров с Россией. Однако поступать так они не намерены.

По словам американского чиновника, он считает неправильным, что Вашингтон будет диктовать условия или форму переговоров стране, которая борется за своё существование. Он подчеркнул, что исключением может быть только та ситуация, в которой давление необходимо для предотвращения прямого вмешательства Соединённых Штатов Америки в конфликт.

Салливан считает, что поставки Украине оружия со стороны Вашингтона не являются поводом для навязывания Киеву условий мирного соглашения. В то же время он уверен, что если штаты продолжат предоставлять украинским властям рычаги влияния на Россию, то за столом переговоров удастся получить хорошую сделку. Чиновник рассчитывает, что новая американская администрация продолжит их дело.

Джейк Салливан заключил, что когда придёт время для подписания Украиной мирного соглашения, администрация Джо Байдена сможет с гордостью напомнить о своём решении не навязывать Киеву диктуемые условия переговоров.