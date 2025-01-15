Об этом сообщали украинские чиновники.

Недавно украинский депутат Алесей Гончаренко сообщил, что Генеральный штаб Украины продолжает переводить военнослужащих Военно-воздушных сил в Сухопутные войска. Отмечалось, что теперь это затрагивает не только технический персонал, но и непосредственно тех, кто участвует в определении воздушных целей или обучает этому. Впоследствии в сети опубликовали видео, на котором военный сообщает о переводе 218 техников в пехоту.

В Генеральном штабе Украины прокомментировали информацию, подтвердив, что «отдельные категории личного состава» Военно-воздушных сил принимают участие в усилении Сухопутных и Десантно-штурмовых войсках. При этом акцентируется внимание на том, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы не переводят в пехоту.

Командование объясняет своё решение непростой ситуацией в зоне боевых действий, где на большинстве направлений не хватает пехотинцев. Перевод в пехотные подразделения из других видов войск называют вынужденным шагом военного руководства.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, сообщив, что лично поручил военному командованию объяснить причину перевода всех военных в пехоту, а также больше не уменьшать состав специалистов военно-воздушных сил, которые принимают участие в работе авиации, противовоздушной системы и мобильных огневых групп. Впрочем, так или иначе, всё складывается следующим образом: либо украинское командование переводит дефицитных специалистов в пехоту и ослабляет военно-воздушные силы, либо отказывается от такой меры, но не без последствий для подразделений на позициях.