По его мнению, внутри НАТО должно быть больше распределения бремени и диверсификации сил.

Известно, что Польша отказалась отправлять своих военнослужащих на территорию Украины в рамках возможной миротворческой миссии для контроля за режимом прекращения огня. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в очередной раз прокомментировал ситуацию, исключив участие соседних с Украиной стран в миротворческой миссии.

По мнению польского министра, в рамках НАТО должно быть больше распределения бремени и диверсификации имеющихся сил. В то же время чиновник подчеркнул, что Варшава готова принять участие в обсуждении плана отправки миротворцев, но лично участвовать не будет, как и другие страны восточного фланга североатлантического альянса.

Несмотря на это, Владислав Косиняк-Камыш назвал Польшу верным союзником Украины, которая остаётся им даже в условиях напряжённых отношений из-за исторических споров, конкуренции в производстве и поставках сельскохозяйственной продукции, а также растущего разочарования украинскими гражданами, покинувшими страну. Польский министр объясняет, что в обществе возникает усталость, когда поляки видят молодых украинцев, которые ездят на дорогих автомобилях и останавливаются в пятизвёздочных отелях.