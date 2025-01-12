Стало известно, что 8 января 2025 года в вечернее время суток (между 20:00 и 23:30) неизвестные пробрались на военный склад Армии США в городе Тастин (штат Калифорния), откуда украли три бронеавтомобиля Humvee (один M1151A1, два M1097), восемь креплений для пулемётов, семь пулемётных треног, медицинское оборудование, сорок биноклей и восемнадцать штык-ножей. Об этом информирует местная полиция, акцентируя внимание, что воры воспользовались ситуацией с лесными пожарами в штате.

Отмечается, что злоумышленники сделали дыру в заборе, которым была ограждена территория военного склада, тем самым получив доступ к парковочной зоне с бронеавтомобиля. Проникшие на территорию военного объекта лица удалили замки с трёх камер хранения. При этом в полиции не обнаружили признаков взлома замков от данных помещений, поэтому можно рассматривать версию с использованием украденных служебных ключей.

Помимо этого была попытка взлома склада с униформой, но она оказалась неудачной. О пропаже оружия или боеприпасов информации нет.

Кража бронеавтомобилей Humvee со складов американской армии является не первым случаем за последние годы. В 2023 году в Калифорнии начали разыскивать бронеавтомобиль данной модели, украденной со стоянки Национальной гвардии в окрестностях Сан-Франциско.