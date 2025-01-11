Предполагается, что британский премьер в ближайшие недели приедет в Киев для обсуждения данного вопроса.

В конце 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой по размещению на территории Украины миротворческих сил, которые будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня. Владимир Зеленский уже ранее говорил, что развёртывание западных миротворцев на украинских территориях обсуждается и несколько европейских стран готовы принять своё участие в этом процессе. Он не уточнял, какие именно страны согласны отправить своих военных.

Издание Bloomberg, ссылаясь на слова Зеленского после прошедшей 9 января 2025 года встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн», пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует посетить Киев, обсудив отправку миротворцев на территорию Украины.

По данным издания, Зеленский во время разговора с журналистами подтвердил, что Лондон положительно относится к инициативе Макрона по развёртыванию иностранных миротворческих сил на территории Украины. Более подробно этот вопрос политики планируют обсудить во время визита Кира Стармера в Киев.

Отмечается, что Зеленский не сказал, когда Стармер приедет в Киев. Информированные источники Bloomberg сообщают, что визит может произойти уже в ближайшие недели.