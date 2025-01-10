До этого в польском МИД заверяли, что арестуют израильского премьера в случае приезда.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других израильских чиновников. В Польше заверяли, что арестуют израильского премьера в случае приезда в страну на 80-летнюю годовщину освобождения Освенцима, поскольку ордер Гаагского суда обязателен к исполнению для всех стран Европейского союза. Предполагалось, что на мероприятие приедут другие лица, представляющие Израиль.

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Нетаньяху не будет арестован по ордеру МУС, если посетит страну в честь годовщины освобождения Освенцима. Глава польского правительства объясняет, что, несмотря на ордер МУС, израильский премьер и любой другой представитель Израиля должны иметь полное право и чувство безопасности для участия в памятных мероприятиях.

По этой причине он попросил министра иностранных дел и министра юстиции разработать резолюцию, в которой Польша рассматривает безопасное участие лидеров Израиля в памятном мероприятии 27 января 2025 года как «часть воздаяния должного еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, совершённого нацистской Германией».

В случае, если Биньямин Нетаньяху действительно воспользуется возможностью приезда в Польшу, это станет первый случаем неисполнения страной Европейского союза ордера МУС. Такая ситуация в очередной раз подорвёт международный авторитет Гаагского суда, который итак неоднократно был подорван.