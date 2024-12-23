Вскоре в стране пройдёт мероприятие, посвященное празднованию 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, но глава израильского правительства не сможет посетить его.

В ноябре Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест ряда израильских чиновников, в частности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое решение означает, что все европейские страны обязаны исполнить решение международного суда, ведь ими был ратифицирован Римский статут. Об этом уже говорил тогдашний Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, объясняя, что если в Европе откажутся арестовывать Нетаньяху, при этом поддерживая арест Путина, с их стороны будет продемонстрирована политика двойных стандартов.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский подтвердил готовность Варшавы арестовать Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну. Заявление сделано на фоне подготовки к празднованию 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, которое организуют 27 января.

Издание The Jerusalem Post пишет, что обычно данное мероприятие является крупным государственным событием, на которое приглашают официальных лиц из различных стран. Однако участие Нетаньяху и израильского президента Исаака Герцога выглядит маловероятным. Предполагается, что министр образования Йоав Киш будет единственным, кто приедет в Польшу на годовщину освобождения Освенцима.