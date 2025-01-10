Несмотря на то, как политик пытается навязать Оттаве выгодность вхождения в состав штатов, такой сценарий для него закончится политическим поражением.

За последнее время новоизбранный американский президент Дональд Трамп неоднократно называл «канадским губернатором» действующего премьер-министра Канады, а жителям этой страны постами в своём аккаунте Truth Social объяснял, что вхождение в состав Соединённых Штатов Америки на правах 51-го штата выгодно не только американцам, но и канадцам, у которых вырастут доходы и снизятся цены. Очевидно, что всерьёз сценарий с вхождением Канады в состав Соединённых Штатов Америки рассматривать сложно, но издание Politico разобрало, чем обернётся для Дональда Трампа гипотетическое появление 51-го канадского штата.

В материале издания напоминают, каждый штат имеет своих представителей в Конгрессе и новый штат Канада не станет тому исключение. Учитывая количество населения на канадских территориях, интересы 51-го штата будут представлять 45 делегатов в Палате представителей и 2 сенатора в Сенате, то есть избирать нового президента будут ещё 47 членов коллегии выборщиков. Учитывая, что преимущественно канадцы разделяют либеральные ценности, все эти делегаты будут представлены Демократической партией.

Как итог, Республиканской партии, кандидатом от которой являлся Дональд Трамп, будет сложнее выигрывать парламентские и президентские выборы. На старте предвыборной гонки Демократическая партия сможет выйти сразу с 253 голосами коллегии выборщиков, когда Республиканская партия получит только 202 голосов. При таком раскладе остаётся семь колеблющихся штатов, где партии будут бороться за 85 голосов. Для победы демократам будет достаточно выиграть лишь в двух штатах, а республиканцам необходимо заручиться поддержкой как минимум пяти из семи колеблющихся штатов. Карта предполагаемых президентских выборов с Канадой в составе США по версии Politico.

Синий цвет - демократические штаты, красный - республиканские, чёрный - колеблющиеся.С другой стороны, если бы провинции Канады вошли в состав Соединённых Штатов Америки по отдельности, в таком случае Трамп мог бы заручиться поддержкой двух консервативных регионов - Саскачеван и Альберта. Примечательно, что во время встречи Дональда Трампа с Джастином Трюдо соратники республиканца с иронией предлагали поделить Канаду на два штата - либеральный и консервативный.