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Nacvark
Fox News: Трамп предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом, если он недоволен пошлинами от США
По данным издания, политики обсудили ситуацию с анонсированными пошлинами и Трамп объяснил, почему принял такое решение. Тем не менее, он дал шанс Канаде изменить ситуацию до 20 января 2025 года.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп планирует ввести в отношении Канады 25-процентные пошлины в связи с проблемой миграции и трафика запрещённых веществ через канадо-американскую границу. Премьер-министр страны Джастин Трюдо, обеспокоенный ситуацией, отправился в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где проживает Трамп, чтобы обсудить анонсированные пошлины.

Издание Fox News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Трюдо объяснил Трампу о потенциальном вреде такого решения для Канады. По данным издания, Дональд Трамп занял атакующую позицию, напомнив, что Канада пропустила в Соединённые Штаты Америки через свою границу мигрантов из более чем 70 стран, а также допустила незаконный трафик больших объёмов запрещённых веществ. Он подчеркнул, что, помимо прочего, Канада создаёт дефицит для американского торгового баланса на общую сумму 100 миллиардов долларов, чем угрожает национальной безопасности.

Глава канадского правительства пожаловался, что если Трамп всё же введёт пошлины, то канадская экономика будет уничтожена. В ответ новоизбранный американский президент задал Трюдо вопрос, правильно ли он понимает, что Канада не сможет выжить, если не украдёт у Соединённых Штатов Америки ранее озвученные 100 миллиардов долларов. В таком случае американский политик предложил Джастину Трюдо стать Губернатором, объявив Канаду 51-штатом Соединённых Штатов Америки.

Fox News акцентируют внимание, что последние высказывания Трампа подхватили другие собеседники в помещении, предложив даже разделить Канаду по политическим настроениям на два штата - либеральный и консервативный. Источники издания утверждают, что после, отбросив в сторону иронию, Трамп дал понять Трюдо о необходимости решить проблему с миграцией и трафиком запрещённых веществ до 20 января 2025 года, чтобы избежать решения о пошлинах.

#сша #дональд трамп #канада
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