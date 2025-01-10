В противном случае будет запущена процедура банкротства.

В декабре швейцарский суд в городе Цуг по итогам заседания объявил, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся владельцем недействующего газопровода «Северный поток-2», обязана до 10 января 2025 года достичь соглашения о реструктуризации своих долговых обязательств перед кредиторам.

Стало известно, что на повторном заседании суд отсрочил своё решение, предоставив швейцарской компании в порядке исключения 60 дней (до 9 мая 2025 года) на выплату всех долгов мелким кредиторам. Соответствующие доказательства компания должна предоставить в суд.

В случае, если Nord Stream 2 AG не решит вопрос в указанные сроки, то будет начата процедура банкротства компании без установления льготных сроков.

Стоит напомнить, что ключевой пакет акций (51%) швейцарской компании находится у российской энергетической компании «Газпром». Сейчас административным управляющим Nord Stream 2 AG является Transliq AG. Фактически компания существует лишь на бумаге, ведь её главный проект («Северный поток-2») является повреждённым в результате диверсии, а расходы на восстановительные работы по оценке Transliq AG составляют 633 миллиона евро.