В материале издания отмечается, что сторонники Трампа «помешаны» на силе и не хотят показать свою слабость.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп планирует завершить российско-украинский конфликт. В какие сроки и на каких условиях - пока непонятно, ведь политик признал, что изначально урегулирование конфликта ему казалось более простой задачей. Специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог рассчитывает найти решение конфликта за 100 дней, при этом новоизбранный американский президент уже не озвучивает такие короткие сроки.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники среди европейских чиновников, пишет, что Дональд Трамп пересмотрел свой подход к урегулированию российско-украинского конфликта и планирует продолжить поставки оружия Украине. Отмечается, что в команде политика «помешаны» на силе и не хотят показать свою слабость. Предполагается, что перенос сроков завершения конфликта является сигналом Москве о готовности новой администрации обеспечивать Киеву более сильную позицию, а не соглашаться на все российские условия.

По данным издания, европейские лидеры доказывают Трампу необходимость продолжения поставок оружия Украине со стороны Соединённых Штатов Америки. Они считают, что это позволит Киеву занять переговорную позицию с позиции силы. Упоминается и встреча Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая впоследствии исключила вероятность, что новоизбранный американский президент «бросит Украину».