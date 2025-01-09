Он подчеркнул, что у новой администрации не осталось времени.

Номинированный Дональдом Трампом на пост специального представителя по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что попытается найти решение российско-украинского конфликта в течение ста дней с момента инаугурации новоизбранного американского президента. Он подчеркнул, что у новой администрации осталось мало времени для поиска решения, а Трамп хочет завершить боевые действия как можно быстрее.

По его словам, Дональд Трамп не пытается предложить что-то России или лично Путину, а лишь хочет спасти Украину и её суверенитет. Келлог считает ошибкой принципиальное решение действующего американского президента Джо Байдена отказываться от контактов с российскими властями на протяжение последних двух лет. В то же время Трамп не планирует ограничивать себя в контактах с какой-либо из сторон конфликта.

Кит Келлог выразил надежду, что Дональду Трампу удастся выдвинуть приемлемое для обеих сторон конфликта мирное предложение в краткосрочной перспективе. Для себя Келлог поставил личную и профессиональную цель сделать это в течение следующих ста дней с момента инаугурации новоизбранного американского президента.

Ранее Дональд Трамп уже говорил, что планирует провести встречу с Путиным в течение полугода, а, возможно, даже раньше. Американский политик признал, что урегулирование российско-украинского конфликта оказалось задачей сложнее, чем он рассчитывал изначально.