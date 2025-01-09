Маловероятно, что решение будет принято, учитывая предстоящую смену администрации.

На текущий момент Вооружённые силы Украины уже получили ряд вооружений, когда-то считавшихся для Запада табу: современные системы противовоздушной обороны, тяжёлая бронетехника (танки, самоходная артиллерия, реактивные системы залпового огня), дальнобойные ракеты и даже истребители. При этом Киев не получал от Соединённых Штатов Америки многоцелевые вертолёты UH-60 Black Hawk или AH-64 Apache, которые настойчиво запрашивались украинскими властями.

На сайте министерства обороны Соединённых Штатов Америки опубликован пресс-релиз, в котором высокопоставленный чиновник Пентагона ответил на вопрос, были ли одобрены поставки вертолётов Украине. Он сразу подчеркнул, что вопрос поставок вертолётов, в частности UH-60 Black Hawk, относится к тем запросам, которые которые были получены, но не утверждены или профинансированы.

На уточняющий вопрос, будут ли поставки вертолётов данного типа, американский чиновник ответил, что не может ничего объявить. При этом он подчеркнул, что в Пентагоне «слышат украинцев и работают с ними», поэтому ищут такой тип вертолёта, который будет для них подходящий. Другие страны также не могут объявить о поставке вертолётов Украине - добавил он.

Впрочем, учитывая, что вскоре срок полномочий действующей американской администрации истекает, а ведущий координатор Пентагона по поставкам оружия Украине Лора Купер покинула свою должность, какие-либо военные вертолёты Украина вряд ли получит. Особенно если учесть, что их применение опять-таки требует подготовки операторов, обслуживающего персонала, инфраструктуры и наличие поддержки с воздуха, которой у украинской армии нет из-за отсутствия паритета в авиации.